Гендиректором Зеленодольского завода им. Горького стал Александр Карпов

Новым генеральным директором АО «Зеленодольский завод им. Горького» назначен Александр Карпов. Об этом стало известно сегодня во время открытия судостроительной корпорации «Ак Барс», сообщает корреспондент «Реального времени».

Карпов сменил на этом посту Рената Мистахова. Ранее Александр Карпов занимал должность заместителя генерального директора Зеленодольского завода.

Мистахов, в свою очередь, возглавил судостроительную корпорацию «Ак Барс», которая создана по инициативе Акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.

Отметим, что сегодня на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького заложили два пассажирских речных теплохода для нужд Татарстана. В мероприятии участвовал премьер-министр РТ Алексей Песошин.