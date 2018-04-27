В 2017 году госдолг Пермского края сократился впервые за 6 лет

По итогам 2017 года государственный долг Пермского края за 2017 год составил 17,9 млрд рублей. Это на 15% меньше, чем в 2016 году.

Таким образом, объем госдолга снизился впервые за семь лет, пишет «Интерфакс».

«Начиная с 2011 года, долг Пермского края ежегодно увеличивался. В предыдущем году нам удалось не только остановить этот рост, но и частично сократить объем привлеченных кредитов», — сказала министр финансов Пермского края Елена Чугарина.

Ранее сообщалось, что объем госдолга Нижегородской области снизился на 3%.