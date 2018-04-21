Объем госдолга Нижегородской области снизился на 3%

Государственный долг Нижегородской области по сравнению с началом года уменьшился на 3% или на 2,5 млрд рублей и составил 73,5 млрд руб. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима.

В структуре госдолга области 0,4% составляют государственные гарантии, 43,3% — бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 52,1% — государственные ценные бумаги, 4,2% приходится на кредиты коммерческих банков.



«Мы планомерно снижаем объем дорогих коммерческих займов в структуре долга, ведем работу с управлением федерального казначейства по привлечению бюджетных кредитов — с этого года они предоставляются бюджетам муниципалитетов и субъектов не на 50, а на 90 дней», — цитирует Сулиму пресс-служба правительства Нижегородской области.



Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет. Расходы областного бюджета предлагается увеличить на 1 млрд рублей — до 147,6 млрд рублей, доходы — на 721 млн рублей (до 144,6 млрд рублей).

