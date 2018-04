ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

Шведский квартет ABBA впервые за 35 лет записал новые песни. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в социальной сети Instagram.

«Мы вчетвером считали, что после 35-ти лет будет здорово объединить усилия снова и записать песню. Так мы и сделали», — сообщили музыканты.



Итогом совместной работы стали две песни. Одна из них, под названием «I Still Have Faith In You», будет представлена на специальном телешоу, которое подготовят NBC и «Би-би-си» в декабре текущего года.



«Мы, может быть, и постарели, но песня новая. И это круто», — сказано в посте шведской группы.



Ранее бывший клавишник ABBA Бенни Андерссон сообщил, что группа собирается провести виртуальное турне в 2019 году.