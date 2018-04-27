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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ветра и тумана

15:29, 27.04.2018
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ветра и тумана
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава МЧС по Башкирии предупредил о серьезном ухудшении погоды. В республике ожидается туман и сильный ветер.

Завтра в регионе прогнозируются грозы, сила ветра местами достигнет 18—23 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ. Ночью и утром на дорогах туман с видимостью до 500 м.

Температура воздуха ночью 3—8 градусов выше ноля. Днем от +13°С до +18°С, на юге республики возможно повышение до +23°С.

Общество Башкортостан
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