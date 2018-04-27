Эмиль Гарипов: «НХЛ? Работа ведётся в обе стороны – и с моим родным клубом, и за океаном»

Вратарь казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о своём будущем.



— Вы всегда сохраняете спокойствие, даже когда трофей был у команды.

— Наши защитники и нападающие сыграли просто идеально, в меньшинстве ловили много шайб на себя, многие играли с травмами. Спокойствие? Ну я вратарь, мне надо контролировать свои эмоции и не показывать какую-то нервозность. А после победы я еще не мог сразу осознать, что произошло. Но когда я зашел в раздевалку, увидел кубок, и тогда я уже понял, что мы выиграли Кубок Гагарина.

— Над какими еще компонентами вам надо поработать?



— Я думаю, игра за воротами клюшкой, в первую очередь. Потому что этот компонент очень важный для игры команды. В таком случае проще играть защитникам, когда вратарь знает, что делать с шайбой.

— Сейча очень много слухов, что вы уедете в НХЛ.

— Я не буду сейчас ничего комментировать. Работа ведется в обе стороны — и с моим родным клубом, и за океаном, — сказал Гарипов.

Напомним, ранее Эмиль Гарипов с партнером по команде Данисом Зариповым поучаствовал в программе «Вечерний Ургант».