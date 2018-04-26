Эльмира Калимуллина выступит на празднике в честь 230-летия Казанского порохового завода

Концерт в честь 230-летия Казанского порохового завода состоится 27 апреля, в 17.00, в парке им. Петрова. В рамках праздничной программы на сцене выступит заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина и группа «Мираж».

Кроме того, на концерте будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и заслуженных работников порохового завода, сообщает пресс-служба в социальных сетях.

Напомним, в Казани появились новые масштабные граффити, посвященные 230-летию Порохового завода. Автор рисунка Азат Алеев (Sly Dog) рассказал о своем новом проекте. Подробнее — в материале «Реального времени».