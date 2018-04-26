ГУМ возобновил работу после эвакуации

ГУМ возобновил работу после эвакуации. Об этом сообщил журналист «Реального времени».

В казанском торговом центре сегодня вечером сработала пожарная сигнализация. Об этом стало известно от очевидцев. После чего информацию подтвердил сотрудник охраны торгового центра. По его словам, в магазине никаких задымлений не было. В момент эвакуации там находились около 300 человек.

Напомним, в Татарстане сотрудники МЧС выявили 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей. Массовые проверки в ТЦ начались после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Пожар в торгово-развлекательном центре, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек.