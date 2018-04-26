Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США

Сенат США утвердил в среду кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовало большинство из 100 сенаторов. Ранее комитет сената по иностранным делам с небольшим перевесом голосов одобрил его кандидатуру. Тогда за него проголосовали 11 из 20 человек.

После утверждения полным составом сената кандидату остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве. Это может произойти уже в день утверждения, сообщает «РИА Новости».



Ранее сенат США утвердил конгрессмена от штата Оклахома Джеймса Брайденстайна в должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).