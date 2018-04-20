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Сенат США назначил нового директора NASA

01:21, 20.04.2018
Сенат США назначил нового директора NASA
Фото: pixabay.com

Сенат США утвердил конгрессмена от штата Оклахома Джеймса Брайденстайна в должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Об этом сообщается в Twitter организации.

Отмечается, что Брайденстайн стал 13-м по счету директором NASA.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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