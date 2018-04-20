Сенат США назначил нового директора NASA

Сенат США утвердил конгрессмена от штата Оклахома Джеймса Брайденстайна в должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Об этом сообщается в Twitter организации.

Today, the U.S. Senate voted to confirm Jim Bridenstine as our 13th administrator. Once sworn in, he will oversee our ongoing mission of exploration and discovery. Welcome to the NASA family! pic.twitter.com/r1Eiyb13PY

— NASA (@NASA) 19 апреля 2018 г.

Отмечается, что Брайденстайн стал 13-м по счету директором NASA.



Ранее президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.