СМИ: в Ульяновске могут появиться платные парковки

В Ульяновске могут появиться платные парковки. Об этом стало известно в ходе беседы главного дорожника Ульяновска Игоря Бычкова со специалистами ГУП «МосгортрансНИИпроект», которые занимаются разработкой транспортной концепции города.

Там, где существуют перепробеги транспорта специалисты предлагают организовать новые путепроводы. Кроме того, городу, скорее всего, предложат организовать платные парковки. Для светофоров в местах концентрации ДТП и на перекрестках рассчитают оптимальные циклы в секундах.

На первом этапе работы специалисты «МосгортрансНИИпроекта» опросили три тысячи ульяновцев, выяснили маршруты передвижения по городу и их цели, а также измерили интенсивность движения и пассажиропоток, передает 73online.



Второй этап предполагает создание «Региональной навигационно-информационной системы города». На третьем и четвертом этапах работ будет создана программа оптимизации работы маршрутной сети и проекты организации дорожного движения.

Итоговый вариант новой транспортной концепции города стоимостью 35 млн рублей представят общественности в конце июня.