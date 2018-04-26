Курбан Бердыев: «Тренировочный процесс? Он не меняется!»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о состоянии команды в преддверии матча с московским «Динамо».

— Что можете сказать о «Динамо», этом весеннем «Динамо», которое поднялось в турнирной таблице?

— Во-первых, если говорить о «Динамо» и изменениях, которые происходят сейчас в Премьер-лиге, то меня радует новое поколение тренеров. Это и Хохлов, и Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно уже пора доверять нашим молодым тренерам. Они не уступают легионерам в большинстве своем. Слава богу, что в РФПЛ появляются такие ребята. Что касается «Динамо», мы видели их на сборах, вместе тренировались, жили в одной гостинице. Уже тогда было видно, что «Динамо» преображается. Их результаты и игра радуют.

— Почерк Хохлова уже виден?

— Он сам был комбинационного плана игрок. Сейчас он заставляет своих футболистов думать на поле, а это самое важное в тренерском деле. В этом его сила.

— Как обстановка в команде, есть ли травмированные, в каком настроении ребята с учетом того, что мотивация на остаток сезона потеряна?

— Я бы так не сказал. По травмам: пока индивидуально занимается Гекдениз Карадениз — ушиб после игры с «Ростовом». И посмотрим сегодня, как будет себя чувствовать Кузьмин в общей группе после разминки. Все остальные готовы.

— Понятно, что сама победа — это уже мотивация. Но какие слова вы подбираете, чтобы настроить игроков на заключительные матчи?

— Ребята сами все понимают. Первое — конкуренция, второе — та игра, которую мы стараемся выстроить, что-то получается, а что-то нет. Их сама игра стимулирует. Я чувствую по команде, что, если что-то не получается, то они сильно переживают. Это очень важно. Не нужно дополнительно стимулировать. Они хотят играть именно в тот футбол, который мы пытаемся выстроить.

— Сейчас есть возможность дать поиграть молодым игрокам. Стоит ли ждать появления Шекари или Голдобина в матче с «Динамо»?

— Я уже говорил, что есть возможность для экспериментов. Посмотрим по ходу игры.

— А есть возможность увидеть в основе Гилязутдинова?

— Он неплохо себя чувствует, но есть моменты тактического плана, в которых он не всегда уверенно себя ведет. Но в целом потенциал парня очень высокий, особенно скоростные качества.

— Тренировочный процесс сейчас на что настроен?

— Он не меняется. Те взаимодействия, которые мы наигрываем, они в основе всего и лежат, — передает слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

Напомним, матч 28-го тура чемпионата России состоится на «Арене Химки» 30 апреля и начнется в 14:00.