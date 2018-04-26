Черный список ЦБ увеличился до 6,3 тыс. человек

По состоянию на 23 апреля в черный список Банка России включены 6 392 человека. Об этом сообщила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

По ее словам, 1 127 из них являются представителями некредитных финансовых организаций, которых ЦБ включает в базу с 28 января 2018 года, после вступления в силу поправок в закон о деловой репутации, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в черный список Центробанка России по состоянию на 1 января 2018 года внесены сведения о 5 795 лицах.