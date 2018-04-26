Верховный суд РФ утвердил приговор членам ОПГ «Невзоровские»

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор в отношении членов организованной группы «Невзоровские»: 48-летнего Андрея Невзорова, 40-летнего Владислава Свириденко и 49-летнего Игоря Беспалова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.



Ранее Верховный суд РТ приговорил подсудимых к длительным срокам лишения свободы от 17 лет до 21 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденные и адвокаты, оспаривая законность приговора, обжаловали его в апелляционном порядке.

Согласно приговору, именно эта группа причастна к организации расстрела двух предпринимателей в Набережных Челнах в машине в сентябре 2000 года (предполагаемого киллера уже нет в живых), убийству в апреле того же года представителя конкурирующей группировки «ГЭС» и покушению на жизни еще двух человек в феврале 2001 года на трассе М-7.

Верховный суд РФ, согласившись с мнением прокуратуры, оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.

