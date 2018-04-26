НЕФАЗ собирается направить прибыль за 2017 год на покрытие убытков прошлых лет

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ», входящего в группу «КАМАЗ», рекомендовал акционерам направить большую часть чистой прибыли за 2017 год (44,3 млн рублей) на покрытие убытка прошлых лет.

На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии предлагается направить 22,7 тыс. рублей.

Также совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года чистая прибыль НЕФАЗа по РСБУ составила 44,4 млн рублей.