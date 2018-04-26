Власти Ижевска возобновят автобусный маршрут номер 55
Администрация Ижевска решила возобновить автобусный маршрут номер 55. Перевозчиком выступит ООО «Авто Экспресс».
Протяженность маршрута составит 20 километров, сообщил глава управления благоустройства и транспорта Артем Богданов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Маршрут свяжет завод Пластмасс и микрорайон Машиностроитель.
Ранее этот маршрут был отменен из-за убытков. При низкой загрузке перевозчик терял около 200 тысяч рублей за квартал.ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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