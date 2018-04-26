27 апреля в Казани из-за проведения легкоатлетической эстафеты перекроют несколько улиц

Завтра, 27 апреля, в Казани перекроют для движения несколько улиц из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Об этом говорится в постановлении исполкома города, опубликованном в сборнике документов.

С 12.00 до 16.00 движение будет ограничено по Кремлевской набережной (от ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева в обе стороны), по ул. Саид-Галеева (на перекрестке с Кремлевской набережной в направлении Кировской дамбы), на участке съезда с Кремлевской набережной до пл. Тысячелетия (дорога между Центральным стадионом и Казанским государственным цирком).

Ранее сообщалось, что в Казани на время подготовки и проведения ЧМ-2018 ограничат движение транспорта.