В Казани на время подготовки и проведения ЧМ-2018 ограничат движение транспорта

В Казани на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу-2018 ограничат движение транспорта и внесут изменения в схемы организации дорожного движения. Об этом говорится в постановлении Исполнительного комитета города, опубликованном в сборнике документов.

Так, ограничение движения будет введено 6 мая с 17.00 до 22.00, 7 мая с 17.00 до 22.00, с 9.00 до 17.00 16 июня, с 17.00 20 июня до 1.00 21 июня, с 17.00 24 июня до 1.00 25 июня, с 13.00 до 21.00 27 июня, с 13.00 до 21.00 30 июня, с 17.00 6 июля до 01.00 7 июля на следующих участках:

ул. С. Хакима, на участке от пр. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской;

ул. Чистопольская, на участке от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева, при движении от ул. А. Бичурина (за исключением съезда на пр. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);

ул. Чистопольская, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского, при движении от пр. Ямашева;

пр. Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;

дублер ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской;

ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов.

Отметим, что эти меры не коснутся спецтранспорта, оборудованного специальными пропусками, транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа на маршрутах спортивных соревнований, транспорта экстренных и оперативных служб, а также велосипедов.

Кроме того, в указанные даты (кроме 6 мая) будет введено одностороннее движение на следующих улицах:

ул. Адоратского, на участке от ул. Четаева до ул. Чистопольской, при движении от ул. Четаева;

ул. Журналистов, на участке от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова, при движении от ул. Академика Арбузова;

ул. Нигматуллина, на участке от ул. Чистопольской до ул. С. Хакима, при движении от ул. Чистопольской.

На это же время отменят левый поворот с ул. Журналистов на ул. Халитова, при движении со стороны ул. Академика Арбузова, а также правый и левый повороты на пересечении ул. Адоратского и пр. Ямашева, при движении по ул. Адоратского со стороны ул. Четаева.

С 10 июня до 10 июля, в период размещения участников чемпионата мира по футболу, будет ограничено движение транспорта и пешеходов по ул. Г. Исхаки, на участке от ул. Чернышевского до ул. Т. Гиззата. С 31 мая по 20 июля ограничат движение на проезде от моста «Миллениум» до дома №7д по ул. Н. Ершова. Эти меры не коснутся транспортных средств, оборудованных специальными пропусками.

Также с 25 мая по 25 июля, в период подготовки и проведения фестиваля болельщиков ЧМ-2018, будет действовать ограничение движения транспортных средств по ул. С. Хакима (на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова).

Ранее правительство РФ разрешило аккредитованным лицам движение по автобусным полосам во время проведения ЧМ-2018.