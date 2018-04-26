В Оренбурге суд разрешил снести «обкомовскую дачу»

Ленинский райсуд Оренбурга признал законным снос «обкомовской дачи» и отменил постановление прокуратуры о запрете работ на территории. Также он отказался штрафовать ООО «Статус» по иску Минкульта области.

«Решением суда от 02.04.2018 года предостережение прокурора г. Оренбурга, вынесенное в адрес ООО «Статус», признано незаконным», — пишет «Вестирама».

Министерство кульутуры подало иск к «Статусу» в середине марта. По версии ведомства, здание располагалось на территории охраняемого природного ландшафта.



Суд решил, что не нашлось доказательств, будто здание относилось к ценным постройкам и работы ведутся в охраняемой зоне. По иску Министерства культуры Оренбуржья также не было доказано нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ.

Ранее сообщалось, что здание не было включено в список культурного наследия, но заявка уже находилась на рассмотрении.