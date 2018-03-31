СМИ: в Оренбурге развалины «обкомовской дачи» могут окончательно снести

Развалины «обкомовской дачи» в Оренбурге могут окончательно снести. Власти региона примут решение о судьбе здания после обследования его состояния, при том что здание уже можно считать наполовину разрушенным.

Собственник здания и земли установил табличку, согласно которой снос проводился законно, передает orenday.ru.

«В настоящее время по решению собственника осуществляется снос аварийного четырехэтажного строения», — цитирует издание надпись на табличке.

Министр культуры области Евгения Шевченко рассказала, что здание не было внесено в реестр объектов культурного наследия. Заявка о его включении в список как раз находилась на рассмотрении.

Вице-премьер правительства Оренбуржья Вера Баширова подчеркнула, что расположение «обкомовской дачи» в охраняемой зоне «не ограничивает его гражданский оборот».

Напомним, что Минкульт Оренбуржья подал в суд на компанию, организовавшую незаконный снос «обкомовской дачи». ООО «Статус» грозит штраф от 200 тыс. до 5 млн рублей.