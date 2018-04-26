Роспотребнадзор Оренбуржья забраковал 211 кг мяса и выписал почти 500 тыс. рублей штрафа

Роспотребнадзор Оренбуржья провел 47 проверок мясной продукции в магазинах, объектах общепита и на предприятиях трех районов области. Представители ведомства выписали штрафы на общую сумму 479 тыс. рублей.

Всего было выявлено 122 нарушения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора: «Забраковано и снято с реализации 95 партий мясной продукции объемом 211 кг, продукции импортного производства не установлено».

Ранее сообщалось, что штрафы за нарушения в сфере водоснабжения в области почти достигли 1 млн рублей. При этом ведомство не выявило нарушений качества питьевой воды.