Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банк России отозвал с 26 апреля лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый Кредитный Союз». Соответствующие документы опубликованы на сайте регулятора.



В деятельности АО АКБ «Эльбин» и АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО) Банк России выявил признаки отмывания денег, полученных преступным путем, и проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

Также установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО) с физлицами по купле-продаже иностранной валюты.

Напомним, с 20 апреля Банк России отозвал лицензии ООО ИКБ «Логос» и ООО КБ «Русский торговый банк».