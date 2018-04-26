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Центробанк отозвал лицензии у двух банков

09:38, 26.04.2018
Центробанк отозвал лицензии у двух банков
Фото: ru.wikipedia.org/ NVO

Банк России отозвал с 26 апреля лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый Кредитный Союз». Соответствующие документы опубликованы на сайте регулятора.

В деятельности АО АКБ «Эльбин» и АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО) Банк России выявил признаки отмывания денег, полученных преступным путем, и проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

Также установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ «Новый Кредитный Союз» (АО) с физлицами по купле-продаже иностранной валюты.

Напомним, с 20 апреля Банк России отозвал лицензии ООО ИКБ «Логос» и ООО КБ «Русский торговый банк».

ЭкономикаБанки
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