Из-за пожара в роддоме в Уфе эвакуировали почти 250 рожениц и младенцев

При пожаре в роддоме в Уфе эвакуировали 238 человек, в том числе 56 новорожденных. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.



«Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащих родильных домах», — сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Сообщение о срабатывании сигнализации в здании республиканской клинической больницы им. Куватова на улице Достоевского в Уфе поступило в 02.35 (0.35 мск). На место были направлены силы по рангу пожара №3.

Отмечается, что на месте работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. На ликвидации пожара работали 18 единиц техники и 51 человек.

Накануне стало известно, что в ПФО выросло число закрытых торговых центров и объектов массового пребывания людей по итогам проверок пожарной безопасности после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».