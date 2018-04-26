В Ижевске запустили серийное производство Lada Vesta Cross

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Серийный выпуск новой версии седана Lada Vesta Cross начали на автозаводе в Ижевске. По неофициальным данным, объем производства этих автомобилей в 2018 году может составить до 10 тыс. штук.

Начало коммерческих продаж планируется на июнь-июль. Информации о ценах и комплектациях пока по-прежнему нет, сообщает ИА «Удмуртия».

Отмечается, что недавно компания подробно анонсировала новую модификацию. Некоторые детали дизайна и материалы отделки похожи на те, что используются для новинки АвтоВАЗа 2017 года — универсала Lada Vesta SW Cross.

Напомним, что АвтоВАЗ запустил серийное производство предыдущих моделей Lada Vesta на ижевском заводе в сентябре 2017 года.