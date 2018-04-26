ЦБ РФ запретит брать займы под залог недвижимости у «черных кредиторов»

Центробанк России запретит брать займы под залог недвижимости у «черных кредиторов». По замыслу ЦБ, такое право должно остаться исключительно за финансовыми организациями, поднадзорными регулятору или определенными Агентством ипотечного жилищного кредитования.

Предполагается, что таким образом решится проблема с обманом россиян недобросовестными кредиторами, которые маскируются под микрофинансовые организации, сообщает РБК.

Напомним, россияне задолжали нелегальным кредиторам почти 100 млрд рублей. При этом число таких микрокредиторов в 2017 году достигло отметки в 6,6 тысячи, что в три раза больше количества зарегистрированных Центробанком МФО. Средний объем портфеля одного нелегального кредитора составляет примерно 10 млн рублей.