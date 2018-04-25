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МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 26 апреля

12:14, 25.04.2018
МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре 26 апреля
Фото: ru.wikipedia.org / A.Savin

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре 26 апреля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 26 апреля на территории Республики Татарстан местами ожидается сильный юго-восточный ветер порывами до 16 м/с.

Напомним, что сегодня в Татарстане, по прогнозу синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный. Воздух в дневные часы на территории Татарстана прогреется до +9 градусов. В Казани и Набережных Челнах максимальная температура воздуха составит +8°С и +6°С соответственно.

Общество Татарстан
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