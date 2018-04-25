Роскомнадзор пообещал подходить к блокировке Telegram более точечно

Роскомнадзор пообещал впредь подходить к блокировке Telegram более точечно и прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации. Об этом рассказал глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников по итогам закрытой встречи в ведомстве, посвященной блокировке Telegram.

Также на встрече было принято решение, что РОЦИТ продолжит прием жалоб от пользователей, которых «задело» блокировками IP-адресов, передает слова Гребенникова ТАСС.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что контакты с компанией Amazon по ситуации, связанной с блокировкой мессенджера Telegram, к положительным результатам пока не привели.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google. Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО.

