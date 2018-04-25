Роскомнадзор назвал безрезультатными переговоры с Amazon по ситуации с Telegram

Роскомнадзор сообщил, что контакты с компанией Amazon по ситуации, связанной с блокировкой мессенджера Telegram, к положительным результатам пока не привели.

Однако ведомство будет продолжать попытки «договориться». Так с другим крупнейшим хостинг-провайдером Google уже начался конструктивный разговор по поводу блокировки мессенджера, сообщает «Интерфакс».

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google. Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО.

