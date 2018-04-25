Управляющий ижевского «Медавтотранса» оценил долги компании в 24 миллиона рублей

Конкурсный управляющий АО «Медавтотранс» (на 100% принадлежало правительству Удмуртии) опубликовал оценку имущества компании. Общая сумма дебиторской задолженности компании составила 24,3 млн рублей.

Согласно документу, опубликованному в реестре сведений о банкротствах, наибольший долг перед «Медавтотрансом» имеет ООО «РМУ Минздрава УР». Он в сумме составляет почти 23 млн рублей.

Напомним, что власти Удмуртии решили банкротить компанию 24 апреля 2017 года. Она была преобразована из ГУПа и отвечала за ремонт автомобилей скорой помощи.