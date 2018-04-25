АСВ увеличило расходы на процесс ликвидации «НСТ-Банка» на 0,5 миллиона рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) увеличило смету на конкурсное производство АО «Акционерный коммерческий банк «НОСТА» («НСТ-Банк»). В апреле — июне 2018 года ведомство планирует потратить на 0,5 млн рублей больше, чем планировалось ранее.

«С учетом внесенных изменений смета текущих расходов на период с 1 апреля по 30 июня 2018 года составляет 5 471 тыс. руб.», — говорится в сообщении АСВ, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.

Напомним, что «НСТ-Банк» работал с 1992-го по 2015 год. 16 ноября 2015 года Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию.