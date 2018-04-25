Росавиация на месяц продлила ограничение на полеты «Саратовским авиалиниям»

Росавиация продлила ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая. Об этом сказано в пресс-релизе компании.



Гендиректор «Саратовских авиалиний» Игорь Натыкан заявил, что авиакомпания делает все возможное, чтобы регулятор снял полностью ограничения, и перевозчик мог выполнить свои обязательства перед пассажирами в летний сезон.



«Компания продолжает реализацию стратегического плана развития, который включает обновление самолетного парка: в ближайшие дни мы ожидаем пополнения авиапарка третьим воздушным судном Embraer-190 — и ряда других мер, направленных на повышение эффективности работы авиапредприятия», — подчеркнул Натыкан.



Ранее Ространснадзор предписал приостановить полеты «Саратовских авиалиний» и всех самолетов Ан-148. Это было сделано после того, как разбился самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Позднее в Росавиации заявили, что дополнительно проверят «Саратовские авиалинии» в связи с «безответственностью» гендиректора компании. 16 апреля «Саратовские авиалинии» попросили Росавиацию снять ограничения на полеты.