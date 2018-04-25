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В Казани полностью сдали дом №1 в проблемном ЖК «МЧС»

15:54, 25.04.2018 1
В Казани полностью сдали дом №1 в проблемном ЖК «МЧС»
Фото: kzn.ru

В Казани в проблемном ЖК «МЧС» полностью сдали жилую часть дома №1 на 527 квартир — сегодня ввели в эксплуатацию последний 18-этажный блок Г на 72 квартиры.

Первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов рассказал, что в первом доме на сегодня живут около 100 семей. В скором времени управляющая компания вместе с собственниками планирует, в частности, решить вопрос с въездом-выездом автомобилей во двор дома, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что с декабря 2016 года поэтапно были введены в эксплуатацию блоки Ж, А, Б, Д, В и Е. Последний из них сдали в январе 2018 года.

Недвижимость Татарстан
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