Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии назначен директором госцирка республики

Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии Андрей Лещинский назначен директором госцирка республики. Сегодня он приступил к обязанностям на новом месте.

Приказ о назначении чиновника был подписан накануне, сообщается на сайте госцирка.

Напомним, что в администрации главы Удмуртии Лещинский руководил управлением государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления. Глава республики Александр Бречалов отправил его в отставку в начале апреля.

Стоит отметить, что в марте замминистра транспорта УР Эдуард Теслев ушел в отставку и, по слухам, перебрался в Москву. При этом известно, что супруга экс-министра является заместителем гендиректора ФКП «Росгосцирк». Предприятием руководит бывший министр культуры Удмуртии Дмитрий Иванов.



