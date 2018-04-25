Новости общества

06:45 МСК
Новости раздела
Общество

Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии назначен директором госцирка республики

14:52, 25.04.2018
Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии назначен директором госцирка республики
Фото: udmurt.ru

Бывший замруководителя администрации главы Удмуртии Андрей Лещинский назначен директором госцирка республики. Сегодня он приступил к обязанностям на новом месте.

Приказ о назначении чиновника был подписан накануне, сообщается на сайте госцирка.

Напомним, что в администрации главы Удмуртии Лещинский руководил управлением государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления. Глава республики Александр Бречалов отправил его в отставку в начале апреля.

Стоит отметить, что в марте замминистра транспорта УР Эдуард Теслев ушел в отставку и, по слухам, перебрался в Москву. При этом известно, что супруга экс-министра является заместителем гендиректора ФКП «Росгосцирк». Предприятием руководит бывший министр культуры Удмуртии Дмитрий Иванов.


ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также