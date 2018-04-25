МТС подписала соглашение о реализации сервисов «умного города» с рядом муниципалитетов РТ

Фото: Лина Саримова

Компания МТС подписала партнерские соглашения с Арском, Альметьевском и Иннополисом, в рамках которых в этих городах активизируют пилотные зоны сетей NB-IoT (Narrow Band IoT) для развития решений в области «умного города» и «интернета вещей».

Соглашение было подписано в рамках открытия Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в присутствии премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В МТС сообщили, что стандарт NB-IoT позволит тестировать и внедрять высокотехнологичные продукты и услуги в сфере безопасности, мониторинга транспорта, экологической обстановки и цифровизации различных отраслей производства.

Ранее Елабуга вошла в число городов, в которых будет тестироваться проект «Умный город».