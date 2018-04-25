Самые низкие цены на «вторичку» в ПФО зафиксированы в Йошкар-Оле, Оренбурге и Саратове

Наиболее низкие цены на вторичном рынке жилья среди столиц субъектов ПФО по итогам первого квартала 2018 года характерны для Йошкар-Олы, Оренбурга и Саратова. Об этом сказано в материалах исследования сервиса «ЦИАН», поступивших в распоряжение «Реального времени».

Минимальная стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья среди столиц субъектов ПФО зафиксирована в Йошкар-Оле. Цена «вторички» в столице Марий Эл составляет 39,2 тыс. рублей за кв. м (+1,3% к аналогичному периоду 2017 года). Также к столицам регионов ПФО с самыми низкими ценами на «вторичку» относятся Оренбург (41,8 тыс. рублей; -4,6%) и Саратов (42 тыс. рублей; +3,7%).



Максимальная стоимость кв. м жилья зафиксирована в Казани. Цена кв. м «вторички» в столице Татарстана составила 70,1 тыс. рублей (+4,0% к аналогичному периоду 2017 года). Второе место заняла Уфа — 64,6 тыс. рублей (+2,9%). На третьем — Нижний Новгород — 64,5 тыс. рублей (+4,9%).

Отметим, что согласно исследованию Domofond.ru, самые высокие цены на вторичном рынке жилья среди регионов ПФО в первом квартале 2018 года зафиксированы в Татарстане, Нижегородской и Самарской областях.