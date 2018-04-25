Телеканал ТНВ проведет прямую трансляцию поэтического митинга в честь Габдуллы Тукая

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

26 апреля в Казани пройдет поэтический митинг в честь дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Прямую трансляцию праздничного мероприятия будет вести телеканал «Новый Век».

По словам заместителя генерального директора АО ТРК «Новый Век» — главного редактора телеканала Данила Гиниятова, на литературном митинге выступят не только популярные поэты Татарстана, но и гости республики, которые приедут в Казань специально для участия в поэтическом мероприятии.

— Откроет митинг новый министр культуры РТ, среди почетных гостей — медийные лица и, в первую очередь, лауреаты Тукаевской премии прежних лет. Приедут к нам и из других городов и регионов России, — рассказал Гиниятов. Он отметил, что в этот день возле оперного театра откроют сразу несколько площадок, на которых будут представлены узнаваемые персонажи из произведений Тукая.

Также в этот день утром в Государственном академическом театре оперы и балета им. Джалиля пройдет торжественная церемония награждения новоиспеченных лауреатов Тукаевской премии и концерт мастеров искусств республики. Телеверсия концерта выйдет в эфир на ТНВ в этот же день — в 13.00, сразу по окончании трансляции митинга. Повтор видеозаписи церемонии телеканал «Новый Век» покажет в 22.10.