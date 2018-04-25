Сегодня в Татарстане потеплеет до +9

Сегодня, 25 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. Утром на востоке республики может пройти небольшой снег, а также местами образуется гололедица. Днем без осадков.

Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Татарстане днем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов.

В Казани ожидается от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах температура воздуха будет немного ниже — от 4 до 6 градусов выше ноля.