Сбербанк и ВТБ заблокировали схемы передачи капитала «Промсвязьбанку»

Российские госбанки заблокировали поправки к закону о гособоронзаказе по передаче связанного с оборонными предприятиями кредитного портфеля и капитала в «Промсвязьбанк».



Правительство создает на базе «Промсвязьбанка» опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, чтобы оградить российские банки от санкций США. Для этого банки должны передать на баланс «Промсвязьбанка» оборонные кредиты и вместе с ними — соответствующий капитал.

В последней версии законопроекта норма об обязательной передаче капитала отсутствует, передает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом согласования документа.

«Это будет решаться корпоративными процедурами — право принимать решение о передаче капитала будет отдано акционерам», — заявил собеседник.

Отмечается, что первоначально готовящиеся Минфином поправки содержали три схемы передачи капитала «Промсвязьбанку», но госбанки не согласились ни с одной. По словам источника, Сбербанк предложил убрать из законопроекта все пункты, прописывающие схемы передачи капитала. ВТБ также направил отрицательное заключение на предложенную схему.

В число уполномоченных для работы с гособоронзаказом банков на 1 ноября 2017 года входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», «Газпромбанк», банк «Санкт-Петербург», «Новикомбанк», ВБРР, «Россельхозбанк». Позже Банк России закрыл список для публичного доступа.

Ранее сообщалось, что правительство РФ достигло договоренностей со Сбербанком о передаче оборонных кредитов «Промсвязьбанку».



Напомним, 29 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало владельцем более 99,9% акций «Промсвязьбанка». Временную администрацию банка возглавил Петр Фрадков, глава Российского экспортного центра.