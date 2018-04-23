Берг: большинство торговых центров Оренбуржья строились с нарушениями

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг рассказал, что только 33 торговых центра в регионе не имеют нареканий по безопасности. При этом большинство объектов имели нарушения уже на этапе строительства и ввода в эксплуатацию.

«Установлено, что только 33 объекта эксплуатируются без нарушений требований пожарной безопасности. На остальных выявлено свыше 2300 нарушений», — приводит слова Берга пресс-служба губернатора.

По мнению главы региона, собственники должны ставить на первое место соображения безопасности.

«Всем контролирующим органам необходимо быть максимально принципиальными. Поблажки и послабления в этих вопросах недопустимы», — заключил губернатор.

Напомним, что в России начались проверки в торговых центрах после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Однако в Оренбуржье проверки прошли раньше, поскольку в декабре 2017 года в ТЦ «Мир» в областном центре произошел крупный пожар.

Напомним, что в середине апреля в Оренбурге приставы принудительно закрыли ТК «Три кита». Причиной также стали проблемы с безопасностью.