Застрявшие в ОАЭ российские моряки подали сигнал SOS

Экипаж судна «Кристал Ист» обанкротившейся компании «Находка-Портбункер», арестованного в ОАЭ, подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков.



«Накануне моряки подали сигнал бедствия в связи с тем, что на судне есть заболевшие. Никто не отреагировал. Связались с генконсульством РФ в ОАЭ с просьбой оказать содействие, но получили отказ, поскольку, по словам консула, у него нет полномочий на это. На судно выезжал врач, осмотрел больных. И сейчас мы пытаемся принять какие-то меры», — цитирует «РИА Новости» конкурсного управляющего имуществом фирмы.



Танкер компании-банкрота «Находка-Портбункер» находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно «Газпромбанком» наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег.

Ранее сообщалось, что 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Суд наложил арест на «Норд» в пятницу, 30 марта.