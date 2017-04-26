«Мин? Син? Без татарча сөйләшәбез!»

18:14, 26.04.2017 39 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани сегодня в очередной раз прошла акция «Мин татарча сөйлэшэм!», которая приурочена к Дню родного языка. Участников праздника на улице Баумана ждали конкурсы, игры, и концертная программа.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    А где есть нормальные курсы по изучению татарского?
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    Анонимно 27 апр
    ана теле орг
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  • Анонимно 30 апр
    Вот интересно, а брекеты религия запрещает носить? Или это чтобы своих было видно в толпе?
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