Минтруд РФ предложил упростить правила ведения трудовых книжек

Минтруд России предложил для общественного обсуждения проект ведомственного приказа об упрощении правил ведения трудовых книжек. Предполагается, что он заменит свод правил, утвержденных в 2003 году.

Если законопроект будет принят, то работодателю позволят не знакомить работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью под роспись в личной карточке, отменить обязанность скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения трудовых книжек, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, работодателю будет предоставлена возможность при увольнении работников заверять записи в трудовой книжке не только печатью организации, но и печатью кадровой службы.



Ранее Министерство труда РФ предложило увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения.