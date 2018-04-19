Новости общества

19:47 МСК
Новости раздела
Общество

Власти Чувашии намерены повысить плату за проезд на межмуниципальных маршрутах

12:46, 19.04.2018 1
Власти Чувашии намерены повысить плату за проезд на межмуниципальных маршрутах
Фото: ru.wikipedia.org / Георгий Долгопский

Правительство Чувашии намерено повысить стоимость проезда на пригородных и межмуниципальных автобусах, а также по маршруту Чебоксар — Новочебоксарск. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов республики.

В документе сказано, что проезд на автобусе Чебоксары — Новочебоксарск предлагается повысить с 21 до 22 рублей, на маршрутке — с 25 до 26 рублей.

В пригородном сообщении за один километр плата составит 2,72 рубля (+10 копеек). Проезд на междугородних автобусах увеличиться с 2,87 до 2,98 рубля за один километр.

Также возрастет цена проездных билетов по межмуниципальным маршрутам в границах Чувашии. Так, например, проездной на расстоянии до 5 км будет стоить 789 рублей вместо 761. Подорожание проездных ожидается и на других тарифах.

Отметим, что последний раз плата за проезд повышалась в марте прошлого года.

Стоимость проезда в общественном транспорте Чебоксар составляет 18 рублей для автобусов и 17 рублей для троллейбусов. Это один из самых низких показателей среди столиц субъектов ПФО.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Надо уравнять стоимость проезда по Чебоксарам и по маршруту Чебоксары - Новочебоксарск - Чебоксары. Город-спутник, а как два разных государства. Относительно средней заработной платы по региону у нас плата за проезд итак немаленькая! В месяц поездка на работу и обратно обходится в 1200 рублей. Почему повышает правительство, если маршруты частные, непонятно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан