Один из самых богатых депутатов Кировской области предложил ФНС контролировать фирмы-однодневки

Депутат заксобрания Кировской области и президент ООО «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев предложил налоговой службе контролировать фирмы-однодневки.

По его мнению, областное УФНС могло бы предоставлять данные крупным компаниям и предприятиям региона. Депутат подчеркнул, что бизнесу хватило бы информации о том, можно ли работать с подозрительными контрагентами.

«И тогда все эти однодневки сами бы по себе «отмелись». У вас для этого есть все базы», — приводит слова депутата портал «Бизнес новости».

На заседании бюджетного комитета регионального парламента глава УФНС по Кировской области Денис Смехов пояснил, что служба не имеет полномочий предоставлять такие сведения.

«Это не потому, что мы не знаем, а потому, что окончательный выбор (работать или нет) все-таки за предприятием», — сказал чиновник.

Напомним, что Киселев уступил первое место в рейтинге самых богатых депутатов Заксобрания Кировской области. По итогам 2017 года он занял второе место с доходом в 126,4 млн рублей.