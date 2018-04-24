«АК БАРС» Банк рассказал о методиках гибкой разработки на форуме «Наш Татарстан»

Управляющий директор Дирекции стратегического развития и корпоративных коммуникаций ПАО «АК БАРС» Банк Илья Вельдер выступил перед участниками финала VIII Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Темой выступления стало обсуждение методик гибкой разработки — особого подхода к созданию продуктов, позволяющего быстро и эффективно адаптироваться под любые виды изменений, создавая максимум ценности и положительного клиентского опыта. Также эксперт поделился видением того, как мышление в стиле Agile может быть применено и в повседневной жизни при планировании ремонта, поиске работы, формировании списка целей и желаний и так далее.

На принципах Agile, базе гибких подходов управления, работает инновационная лаборатория банка «Ак Барс Цифровые Технологии». Здесь выстроен полный цикл разработки продуктов, включая этапы исследования, прототипирования пользовательских интерфейсов, разработки программного обеспечения и продвижения готовых продуктов.

Финал VIII Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» направлен на поддержку молодежных проектов и идей. В форуме приняли участие молодые люди и команды для того, чтобы найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.

Более подробно о форуме можно узнать здесь forumtatarstan.com.

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