Работники КВЗ сдают кровь в рамках Дней донора в Татарстане

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») принимает участие в проведении Дней донора в Татарстане. В рамках акции работники КВЗ ежегодно сдают кровь уже более 10 лет.

Дни донора организуют на базе здравпункта Вертолетного завода, чтобы у сотрудников была возможность сдать кровь и спасти чью-то жизнь рядом с рабочим местом. Республиканский центр крови выплачивает донорам денежную компенсацию и выдает справку на 2 дня отдыха, а КВЗ, в свою очередь, обеспечивает их бесплатным комплексным обедом в заводской столовой. В этом году только в первый день проведения акции донорами стали 56 заводчан. В 2017-м году во время Дней донора кровью поделились 274 работника КВЗ. А всего с 2006 года сотрудники предприятия сдали кровь около 3000 раз.

Напомним, во время X Всероссийского форума Службы крови заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» — главный советник генерального директора ПАО «КВЗ» Вадим Лигай удостоился медали Федерального медико-биологического агентства России «За содействие донорскому движению».

Кроме того, в ноябре 2017 года медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению» был награжден сотрудник КВЗ — сборщик-клепальщик Ришат Яппаров. Он стал донором клеток костного мозга для ребенка, находящегося на лечении в клинике Института детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге. Совместимых доноров среди родных маленького пациента не оказалось, неродственным донором стал рабочий Казанского вертолетного завода.