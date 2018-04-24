Работники КВЗ сдают кровь в рамках Дней донора в Татарстане
Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») принимает участие в проведении Дней донора в Татарстане. В рамках акции работники КВЗ ежегодно сдают кровь уже более 10 лет.
Дни донора организуют на базе здравпункта Вертолетного завода, чтобы у сотрудников была возможность сдать кровь и спасти чью-то жизнь рядом с рабочим местом. Республиканский центр крови выплачивает донорам денежную компенсацию и выдает справку на 2 дня отдыха, а КВЗ, в свою очередь, обеспечивает их бесплатным комплексным обедом в заводской столовой. В этом году только в первый день проведения акции донорами стали 56 заводчан. В 2017-м году во время Дней донора кровью поделились 274 работника КВЗ. А всего с 2006 года сотрудники предприятия сдали кровь около 3000 раз.
Напомним, во время X Всероссийского форума Службы крови заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» — главный советник генерального директора ПАО «КВЗ» Вадим Лигай удостоился медали Федерального медико-биологического агентства России «За содействие донорскому движению».
Кроме того, в ноябре 2017 года медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению» был награжден сотрудник КВЗ — сборщик-клепальщик Ришат Яппаров. Он стал донором клеток костного мозга для ребенка, находящегося на лечении в клинике Института детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге. Совместимых доноров среди родных маленького пациента не оказалось, неродственным донором стал рабочий Казанского вертолетного завода.
Справка
ПАО «Казанский вертолетный завод» производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и множество других. Готовится к производству средний транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года ПАО «КВЗ» обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат».
АО «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны Российской Федерации, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка АО «Вертолеты России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.
Госкорпорация «Ростех» — российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 — в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель «Ростеха» входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, концерн «Калашников», «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии «Ростеха», основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.
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