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Кировские депутаты проголосовали за переход на летнее время

13:47, 24.04.2018 2

Депутаты законодательного собрания Кировской области поддержали идею возврата летнего времени. Изменения в федеральный закон «Об исчислении времени» обсудили на заседании комиссии по регламенту и депутатской этике регионального парламента.

«Рационально перевести стрелки на час вперед, тем самым получив дополнительный час сна и выиграв лишний светлый час вечером. Этот час очень просят добавить аграрии», — цитирует вице-спикера Заксобрания области Владимира Костина пресс-служба областного парламента.

Напомним, что в этом году в очередной раз в Госдуме предложили рассмотреть вопрос о возвращении летнего времени. Закон должен установить московское время равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4.

ОбществоИнфраструктураВласть Кировская область
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:07
    Пожалуйста, переведите нас тоже на летнее время. Сил уже нет, в три утра светло, в семь вечера темень. Придешь с работы-надо уже свет зажигать.
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  • Анонимно 15:15
    ок! Согласен
    Сколько можно жить по медведевски
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