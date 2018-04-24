Кировские депутаты проголосовали за переход на летнее время

Депутаты законодательного собрания Кировской области поддержали идею возврата летнего времени. Изменения в федеральный закон «Об исчислении времени» обсудили на заседании комиссии по регламенту и депутатской этике регионального парламента.

«Рационально перевести стрелки на час вперед, тем самым получив дополнительный час сна и выиграв лишний светлый час вечером. Этот час очень просят добавить аграрии», — цитирует вице-спикера Заксобрания области Владимира Костина пресс-служба областного парламента.

Напомним, что в этом году в очередной раз в Госдуме предложили рассмотреть вопрос о возвращении летнего времени. Закон должен установить московское время равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4.