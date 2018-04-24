В Челнах возбудили дело против главы «ДИАС» за выделение земли под колесо обозрения

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело против директора МКП «ДИАС» Искандера Ахметова и иных неустановленных лиц по факту незаконного выделения земли под колесо обозрения. Об этом стало известно «Реальному времени».

В апреле 2015 года в городе было зарегистрировано ООО «Колесо обозрения», которое приобрело за 150 млн рублей аттракцион и заказало государственному МКП «ДИАС» и ООО «ГИК» построить объект – колесо обозрения. Разместить колесо должны были на муниципальной земле, не принадлежащей ни самой компании, ни двум другим компаниям, участвующим в договоре. Объект был введен в эксплуатацию 14 марта 2016 года.



Депутат городского совета Сергей Яковлев, который попросил прокуратуру и руководство СУ СК РФ провести проверку, сообщил, что бюджет города понес убытки от захвата муниципальной земли под строительство колеса обозрения без проведения аукциона, а также от безвозмездного использования участка, расположенного в центре города. По его подсчетам, ущерб составил более 60 млн рублей.

Ранее стало известно, что Следком по РТ возбудил 11 уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий при отчуждении муниципальной земли в Набережных Челнах. Общий ущерб по 20 делам вырос до 2,5 млрд рублей.