Новым начальником отдела полиции Лениногорска назначен Рустам Ибрагимов

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Врио министра внутренних дел Татарстана генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов представил личному составу отдела МВД РФ по Лениногорскому району нового начальника. Им стал подполковник полиции Рустам Ибрагимов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее он возглавлял ОМВД России по Пестречинскому району.

После представления также Рафаиль Гильманов провел рабочее совещание с личным составом подразделения, обсудив основные направления деятельности.

Ранее в Казани назначили руководителей двух отделов полиции.