Новым начальником отдела полиции Лениногорска назначен Рустам Ибрагимов
Врио министра внутренних дел Татарстана генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов представил личному составу отдела МВД РФ по Лениногорскому району нового начальника. Им стал подполковник полиции Рустам Ибрагимов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее он возглавлял ОМВД России по Пестречинскому району.
После представления также Рафаиль Гильманов провел рабочее совещание с личным составом подразделения, обсудив основные направления деятельности.
Ранее в Казани назначили руководителей двух отделов полиции.
Справка
Ибрагимов Рустам Ренатович родился в Арске. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России и Казанский юридический институт МВД России. В ОВД с 1995 года. Службу начинал оперуполномоченным уголовного розыска ЛОВД на транспорте Волго-Вятского УВД на транспорте МВД России. Затем возглавлял ЛОВД на ст. Арск Казанского ЛУВД на транспорте Волго-Вятского УВД на транспорте МВД России и линейный пункт милиции на ст. Восстание Казанского ЛУВД на транспорте МВД России. Работал начальником криминальной милиции Атнинского и Арского ОВД МВД по Республике Татарстан. Возглавлял отдел МВД России по Пестречинскому району с февраля 2013 года. Женат, воспитывает двоих сыновей.
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