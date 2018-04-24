Мордовия и Чувашия вошли в число наиболее успешных регионов РФ по индексу экономической активности

Мордовия и Чувашия вошли в число 8 наиболее успешных регионов страны по индексу региональной экономической активности.

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на центр развития высшей школы экономики, помимо этих двух регионов в группу лидеров со 100% показателями также вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария, Бурятия, Тюменская и Новосибирская области и Еврейская автономная область.

Отмечается, что средний процент экономической активности по России составил чуть выше 65%.

Ранее во Всемирном банке сообщили, что из-за подъема экономики РФ денежные переводы в Европу выросли на 21%.